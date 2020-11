Nazrien (45) werd gestalkt door haar collega: “Hij probeerde me in zijn armen te drijven”

Nazrien Ozir (45) werd gestalkt door haar mannelijke collega. Lange tijd durfde ze er niks van te zeggen maar besloot uiteindelijk dankzij steun van haar vriendinnen naar de directie te stappen. Hij heeft daarna ontslag gekregen en Nazrien wisselde van baan om te ontsnappen aan de onprettige sfeer.

“Mijn ex-collega had een bijzondere manier van stalken: hij overstelpte mij met sms’jes, telefoontjes, brieven en mails waarin stond hoe leuk hij me vond, maar in werkelijkheid probeerde hij iedereen op de werkvloer tegen mij op te zetten. Dit deed hij denk ik met de hoop me in zijn armen te drijven en steun te krijgen; het was immers aan de vele berichten na werktijd wel te merken dat hij de collega was die altijd bereikbaar was.”

Leugens op werk

“Ik ging alleen niet in op deze berichten. Ik was niet geïnteresseerd in hem. Hij was getrouwd en met zijn vrouw met bezig met een IVF-traject om kinderen te krijgen. Op het werk vertelde hij in scheiding te liggen, maar ik had wel door dat daar niks van klopte.”

“De HR manager hield haar hand boven het hoofd van mijn collega. Ze hadden een goede vriendschappelijke relatie met elkaar. Tegelijkertijd leek het juist alsof ze de pik op mij had. Dat dikte mijn collega nog eens aan. Om maar iets te noemen: vlak voor het weekend gaf hij haar plant stiekem liters water, waarna deze dood ging. Op maandag vertelde hij dan dat ik dat had gedaan, wat ze me natuurlijk niet in dank afnam. Na werktijd stuurde hij me dan berichtjes om te vertellen hoe ze zich wel niet had uitgelaten over mij tegen hem en gebruikte ze vervelende bijnamen voor me.”

Liefdesbrieven

“Ook vond ik regelmatig brieven in mijn brievenbus van hem zonder postzegel. Dat betekende dat hij wist waar ik woonde en bij mijn huis was geweest. Een erg onprettig gevoel. In de brieven waren allerlei liefdesverklaringen te lezen. Maar ik was erg naïef en ondertussen erg onzeker geworden door de vele beschuldigingen op de werkvloer voor dingen die ik niet had gedaan. Hij wist me zo te manipuleren om niet in te grijpen.”

“Een collega die het stalkgedrag van mijn ex-collega in de smiezen kreeg, is op de directie afgestapt. Mijn ex-collega is toen gelukkig ontslagen en de manager is op het matje geroepen. Opnieuw een reden voor haar om mij het werkleven nog zuurder te maken.”

Aangifte bij de politie

“Ondanks het ontslag van mijn ex-collega was de sfeer op het werk erg geladen. Ik ben daarom van baan veranderd, wat helaas niet betekende dat het stalkgedrag van hem stopte. Mijn vriendinnen konden het niet meer aanzien en moedigden me aan om met alle bewijzen naar de politie te gaan en aangifte te doen. Met succes: want sindsdien heeft hij me gelukkig nooit meer lastiggevallen.”