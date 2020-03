Nederland deelt massaal de mooiste steunbetuigingen voor zorgpersoneel

De coronacrisis zorgt in Nederland voor hamsterpraktijken en andere vreemde fratsen, maar haalt tegelijkertijd ook het mooiste in ons naar boven. Zo delen talloze mensen maandag op sociale media de mooiste steunbetuigingen voor alle medemensen in de zorg.

Er blijven elke dag extra besmettingen bijkomen en dat zorgt voor een grote druk op het personeel dat in de zorgsectoren, maar ook in andere vitale beroepsgroepen werkzaam is. Zondagmiddag meldde het RIVM dat er momenteel in Nederland 1413 mensen positief op het coronavirus getest zijn. 24 mensen zijn inmiddels overleden.