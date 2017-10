Op deze plek in Nederland wonen de gezondste en gelukkigste mensen

Inwoners van Noord-Drenthe zijn gelukkig, gezond én voelen zich veilig. Uit het onderzoek blijkt dat het gebied rond Assen op al deze punten beter scoort dan het Nederlandse gemiddelde.

Mensen uit de Randstad zijn een stuk minder tevreden.

Drenthe

Bij de Brede Welvaartsindicator, het onderzoek waar het om gaat, is gekeken naar inkomen, gezondheid, veiligheid en woonplezier: “We onderzoeken hoe mensen welvaart ervaren”, zegt historicus Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht bij de NOS. In Drenthe is sprake van herstel na de economische crisis, al is er nog steeds sprake van veel werkloosheid. “Maar economische groei is niet allesbepalend”, meent de onderzoeker.

“Alles wat een dorp nodig heeft, hebben we hier”, zegt een vrouw uit Eelse die 25 jaar geleden vanuit Noord-Brabant naar Drenthe verhuisde, bij de NOS: “We hebben het bos, een meer en we wonen vlak bij Groningen en Assen.”