Foutje, bedankt: Nederland krijgt nóg meer punten van Eurovisiesongfestival

De puntentelling tijdens het Songfestival was afgelopen zaterdag een chaos, zo blijkt achteraf. Doordat er iets mis ging bij de telling van Wit-Rusland, is de uitslag totaal veranderd.

Het goede nieuws: Nederland staat nog steeds op de eerste plek. Sterker nog: Duncan Laurence heeft nog meer punten gekregen. Hij kreeg zaterdag 0 punten van Wit-Rusland, terwijl dat er eigenlijk 6 hadden moeten zijn. Dat betekent dat zijn totale puntenaantal uitkomt op 498 punten.

Flink balen

Voor Zweden is de herziene uitslag echter flink balen. Zij staan niet meer op de tweede, maar pas op de vijfde plek. Noorwegen, die oorspronkelijk vijfde was, moet het nu doen met een zesde plek. Het kwam allemaal doordat Wit-Rusland de punten aan de verkeerde landen had uitgedeeld. Ze hadden de volledige tabel omgedraaid. Daardoor kregen sommige landen veel punten – terwijl ze er in werkelijkheid 0 hadden gekregen. De 12 punten die Israël kreeg, hadden eigenlijk naar Malta moeten gaan.

De top 5 bestaat nu uit Nederland (1), Italië (2), Rusland (3), Zwitserland (4) en Zweden (5). Je kunt hier de complete uitslag vinden.

