Eerste Nederlander (86) overleden aan coronavirus

Het aantal corona-besmettingen in Nederland loopt op. Inmiddels heeft het virus ook het eerste dodelijke slachtoffer in ons land teweeggebracht.

Het betreft en 86-jarige man. Hij overleed in het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam, meldt het RIVM. Waarschijnlijk gaat het om een man uit de Hoeksche Waard die zondagavond een arts inschakelde vanwege urinewegklachten. Toen hij vervolgens ook last van zijn luchtwegen kreeg, werd hij positief getest op het coronavirus.

De man is in isolatie verzorgd en het ziekenhuis en de GGD zijn bij alle contacten van de patiënt nagegaan of ze klachten hebben. Als dat het geval was, moesten ze thuis blijven.

Cijfers

Momenteel zijn in Nederland 82 mensen met het virus besmet. Wereldwijd gaat het inmiddels naar schatting om 98.000 mensen. Ruim de helft is inmiddels hersteld. Zeker 3380 mensen zijn aan het coronavirus overleden.