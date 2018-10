Déze Nederlander is het gelukt om Meghan Markle te kussen

Meghan Markle is momenteel toch wel een van de populairste vrouwen ter wereld. En als je de kans krijgt om haar ooit te ontmoeten, dan maak je daar graag iets speciaals van.

Zo dacht ook de Nederlandse Jelle van der Steen, die meedeed aan de Invictus Games in Sydney in Australië.

De rolstoelbasketballer had de eer om Meghan van dichtbij te bekijken, want ze reikte een medaille aan hem uit. Hij besloot het erop te wagen en haar een kus op de wang te geven toen ze bij hem stond. Dit is volgens Britse protocollen eigenlijk niet toegestaan, maar Meghan liet het toch gebeuren. Eigenlijk mogen de royals alleen met een buiging van het hoofd worden begroet.

‘Weergaloos’, noemt Jelle de Invictus Games, die door prins Harry zijn bedacht voor militairen die gewond zijn geraakt tijdens hun werk. Jelle won de zilveren prijs met het basketballen en zelfs goud met het tennis dubbel.

Het moment van de kus:

Meghan Markle stuns in £429 jacket as Invictus Games athlete gives Duchess cheeky kiss https://t.co/PvoxjbXenH pic.twitter.com/rpqy4Tetxo — NaHook (@D2webservices) 28 oktober 2018

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP