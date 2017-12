Nederlands gezin kan al 2 jaar huis niet in vanwege gif

In 2011 trokken Rick en Fredrike Keijzer met hun kinderen in een nieuwe woning in Vriezenveen. Het gezin had het prima naar hun zin in hun ‘paleisje’ tot ze plotseling last kregen van bloedneuzen en allerlei lichamelijke klachten. Bij één van de zoons liet zelfs zomaar een stuk huid onder de oksel los.

De oorzaak? Pur. Begin 2013 liet het stel hun woning er volledig mee isoleren. Ze kregen er zelfs subsidie voor. Maar wat een goede investering had moeten zijn, werd een echte nachtmerrie.

Onbewoonbaar

Het bedrijf dat de wanden en de kruipruimte van het huis vol spoot met pur, deed dat namelijk niet goed. De muren van de woning kwamen vol scheuren, en het stel moest uiteindelijk ijzeren strips ophangen om ervoor te zorgen dat het huis nog kon staan. Het huis was onbewoonbaar, maar niet alleen vanwege de schade.

Bloedneuzen

Rick, Fredrike, de kinderen en hond Dukk kregen allemaal fysieke klachten. Het begon met vermoeidheid, vertelt Rick aan de krant Tubantia. ‘’Rekeningen maken gebeurde niet meer, we vielen gewoon in slaap in huis.’’ Allemaal hadden ze last van bloedneuzen, bij een van hun kinderen liet zo ineens een stuk huid onder de oksel los. Het werd alleen maar erger, vertelt Rick. ‘’Een kort lontje, duizeligheid, hart-, darm-, maag- en gewrichtsklachten, concentratiestoornis.”

Ventilatiemaatregelen

Bijna drie jaar na de ioslatie kwam Rick via via terecht bij Stichting Purslachtoffers. Geen dokter had tot die tijd kunnen verklaren waar de klachten vandaan kwamen, maar Rick wist genoeg na het lezen van verhalen van lotgenoten. Rick kwam erachter dat het bouwbedrijf geen ventilatiemaatregelen had genomen tijdens het aanbrengen van de isolatie, waardoor het hele gezin langere tijd isocyanaat had ingeademd.

Allergisch

Het gezin bleek allergisch te zijn geworden voor isocyanaat, een bestandsdeel van de pur. Telkens als ze met de stof in aanraking komen, spelen de klachten op. En dat gebeurde in hun huis continu, omdat het isocyanaat overal op zit: op meubels, kleding, speelgoed en het servies. Toen ze daar achter kwamen, hebben ze halsoverkop hun woning verlaten. Inmiddels wonen ze al een jaar bij Rick zijn ouders.

Financiële problemen

De kwestie heeft het gezin flink wat geld gekost. Hoewel het isolatiebedrijf, dat inmiddels failliet is, destijds toegaf fouten te hebben gemaakt, werd er door diens verzekering geen schade erkend. Ook bij hun eigen verzekering haalden de Keijzers bakzeil. ‘’Ze verwijzen naar de verzekering van de aannemer.” De familie Keijzer is ten einde raad, en doet daarom voor de camera’s van SBS6 zondagavond hun verhaal.

