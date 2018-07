Wat een verdriet: Nederlands jongetje (4) verdronken in zwembad op Ibiza

Spaanse media melden dat er gister een vreselijk ongeluk heeft plaatsgevonden bij een hotel op het Spaanse eiland Ibiza. Een Nederlands jongetje van vier jaar oud is verdronken in het zwembad van het hotel waar hij met zijn familie verbleef.

Volgens de media speelde het drama zich af bij hotel Marble Stella Maris in het plaatsje San Antonio. Het jongetje ontsnapte aan de aandacht van zijn familie en werd door de badmeester op de bodem van het zwembad gevonden. Hij haalde hem uit het water en deed samen met de hulpverleners een poging om hem te reanimeren, maar gaven het na drie kwartier op.

Onderzoek

Het jongetje was met zijn familie op vakantie op Ibiza. Hoe hij in het zwembad terecht kon komen, wordt nu onderzocht. De Spaanse politie doet verder geen mededelingen over de zaak. We wensen de ouders, familie en vrienden ontzettend veel sterkte toe.

