Nederlands meisje gewond geraakt door telefoongebruik in bad

Een Nederlands meisje is gewond geraakt doordat ze met haar telefoon in bad was gestapt. Artsen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk waarschuwen in het tijdschrift Journal of Medical Case Reports dan ook voor telefoongebruik in bad.

Het 13-jarige meisje liep flinke brandwonden op maar maakt het naar omstandigheden goed.

Schreeuw

Het meisje was in bad gegaan met haar mobiele telefoon terwijl deze in de oplader zat. De artsen melden dat ze zelf niks van het voorval kan herinneren, maar de telefoon naar alle waarschijnlijkheid in het badwater heeft laten vallen. Haar moeder hoorde een schreeuw vanuit de badkamer en trok direct de lader uit het stopcontact, meldt NOS.

Brandwonden

De tiener raakte kort buiten bewustzijn en had zelfs kort last van spiersamentrekkingen. Aan het ongeluk hield ze 2 duidelijke brandwonden over, eentje op haar buik en een grote wond op de hand waarmee ze de telefoon vasthield. Toch denken de artsen dat ze niet direct een schok heeft gekregen door de telefoon, maar door de oplader van het apparaatje.

Waarschuwing

De artsen waarschuwen dan ook voor telefoongebruik in bad. Het is namelijk niet de 1e keer dat er een jong persoon verwond is geraakt door telefoongebruik in de badkamer. In 2017 werd er zelfs een 14-jarig meisje geëlektrocuteerd, waarna ze aan de verwondingen overleed.

Bron: NOS. Metronieuws. Beeld: iStock