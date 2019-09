Dít Nederlandse onderzoek heeft een Ig Nobelprijs gewonnen

Dit jaar heeft een Nederlands onderzoeksduo de Ig Nobelprijs gewonnen. Deze prijs is bedoeld voor een onderzoek dat je eerst laat lachen en daarna laat nadenken.

De Nederlandse winnaar is Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit. Hij deed samen met zijn zoon Timothy en een Turkse collega onderzoek naar smerige bankbiljetten.

Smerige biljetten

Uit het onderzoek is gebleken dat Roemeense bankbiljetten zowat alle bacteriën het langst vasthouden, terwijl biljetten uit Kroatië en India verrassend schoon zijn. Het klinkt misschien een beetje gek, maar het is wel degelijk een serieus onderzoek.

Out of the box

De gedachte achter de Ig Nobelprijzen is dat belangrijke ontdekkingen vaak worden gedaan wanneer je het niet verwacht. Kortom: wetenschappers moeten out of the box durven denken. En dat hebben Voss en zijn team dus gedaan.

Bijzondere prijsuitreiking

Voss is heel blij met de Ig Nobelprijs. “Het was een heel bijzondere avond”, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. “Een groot feest met honderden mensen, dat op een heel leuke manier is georganiseerd.” De uitreiking van de Ig Nobelprijs zit vol eigenaardigheden. Het publiek gooit vanuit de zaal vliegtuigjes naar het podium, winnaars krijgen symbolisch een bedrag van 10 biljoen Zimbabwaanse dollar en wanneer het dankwoord langer dan een minuut duurt, roept een meisje: ‘Please stop, I’m bored’.

Bacteriën

Voss kwam een aantal jaar geleden op vakantie op het idee om bankbiljetten op bacteriën te onderzoeken. “Als je op reis bent, krijg je vaak papiergeld in je hand dat plakkerig aanvoelt. Toen kwam de gedachte bij mij op: is er niet iets mis?”

Maar we hoeven ons gelukkig geen zorgen te maken. Voss: “Ik denk dat het belangrijk is voor banken dat ze erop letten dat overdracht van micro-organismen mogelijk is. Het vormt verder geen gezondheidsrisico, maar het is wel een herinnering voor mensen dat zij na contact met die biljetten hun handen moeten wassen voordat zij contact hebben met mond, neus en oog.”

Geweldige prestatie van ⁦@AVIPNL⁩ Met de IG Nobelprijzen wordt het out of the box denken van wetenschappers beloond en juist dan worden de grootste uitvindingen gedaan. ⁦ https://t.co/IWqLqLFAft — Ingrid van Engelshoven (@ivanengelshoven) September 13, 2019

Bron: NOS. Beeld: ANP