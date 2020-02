Nederlands stel zit vast in Finland door coronavirus: "We vinden dit heftig"

Het coronavirus houdt de wereld in z’n greep. Een Nederlands wordt zelfs in quarantaine gehouden in Finland door de besmettelijke A-ziekte. De Finse regering laat ze niet gaan.

“We vinden dit wel heel heftig”, laten Toon (61) en Marjon (59) weten aan RTL Nieuws.

Toon en Marjon in quarantaine

De relaxte vakantie van Toon en Marjon in Finland, werd bruut onderbroken toen zij plotseling in quarantaine geplaatst werden. Ze zaten maandag namelijk in een busje met een Chinese vrouw bij wie het coronavirus is vastgesteld. De Finse regering wil geen risico lopen en plaatste Toon en Marjon in quarantaine, op een verlaten camping in het noorden van Lapland.

Nog 11 dagen blijven

Eerst werd het koppel verteld dat ze daar 24 uur moesten blijven, terwijl hun bloed onderzocht zou worden. Maar aangezien het coronavirus een incubatietijd van maar liefst 14 dagen heeft, had een arts slecht nieuws voor Toon en Marjon. “We kregen te horen dat we niet een dag, maar nog elf dagen hier moesten blijven. En we mochten absoluut niet weg. (…) Niet naar de winkel, niet naar een bar. Niets.” Dit betekent dat ze misschien nog tot 10 februari in quarantaine moeten blijven. Daar gaat hun vakantie.

Humor

Ze verblijven momenteel in een kleine, houten cabine en kunnen gelukkig buiten op de verlaten camping een luchtje scheppen. Maar een fornuis is er bijvoorbeeld niet. Zelf denken ze dat de Finse regering een tikkeltje overdrijft. Gelukkig zien ze de humor er wel van in. Zeker toen er iemand langs kwam om boodschappen te bezorgen. “De bezorger klopte aan en rende vervolgens hard weg.”

Verhuizen

Toon en Marjon werken mee, maar peinzen er niet over om nog meer dan een week in die cabine te blijven. “Uiteindelijk kregen we bericht dat we morgen (zaterdag 1 februari, red.) waarschijnlijk hier worden opgehaald en ergens anders worden ondergebracht. Ze hebben ons nu een toplocatie beloofd.” We hopen dat het stel gezond en wel snel weer van hun vakantie kan genieten en veilig thuiskomt.

Nog geen coronavirus in Nederland

Ook de Nederlandse regering zal geen risico willen lopen. Volgens de laatste informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zijn er in Nederland nog geen besmettingen bekend. En laten we hopen dat Toon en Marjon niet de eersten zullen zijn. Mocht het coronavirus toch ook in Nederland uitbreken, dan is er volgens RIVM-topvrouw Aura Timen alsnog weinig reden tot paniek. “Al vanaf de eerste berichten vanuit China bereiden wij ons voor op een eventuele besmetting”, vertelt ze aan NU.nl. “Daar komt bij dat wij al waardevolle ervaring hebben opgedaan met eerdere soortgelijke uitbraken.”

Bron: RTL Nieuws, RIVM, NU.nl. Beeld: iStock