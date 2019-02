Nederlands topmodel (20) getroffen door hartstilstand

Topmodel Lotte van der Zee is getroffen door een hartstilstand. Haar familie heeft op haar Instagram-account laten weten dat zij op dit moment in coma ligt.

“Met het grootst mogelijke verdriet willen wij jullie hierbij informeren over de reden achter Lotte’s publiekelijke afwezigheid de afgelopen dagen,” beginnen zij de post. “Twee dagen geleden, tijdens onze vakantie in Westendorf – Oostenrijk, begon Lotte zich in de loop van de middag onwel te voelen. Een gevoel dat snel escaleerde in een plotselinge hartstilstand.”

“Ze is naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht waar ze in coma ligt en momenteel onder intensieve supervisie van de artsen in slaap wordt gehouden, zodat zij haar gezondheid kunnen monitoren. Bij voorbaat dank voor de liefdevolle woorden over onze dochter. We zijn dankbaar voor de steun van iedereen en danken jullie uit de grond van ons hart voor jullie liefde en positiviteit in deze tijden waarin zij dit het meeste nodig heeft.”

