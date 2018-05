John Travolta én Morgan Freeman: niet de minste namen om mee in een film te mogen spelen. Die mazzel (of nou ja, voor haar is het gewoon werk natuurlijk) heeft Famke Janssen dit jaar.

De 53-jarige ex-Bondgirl heeft een rol in de criminele thriller The Poison Rose. Ze speelt daarin het middelbareschoolvriendinnetje van Travolta. Ze ontmoeten elkaar weer als Janssen hem inhuurt als privé-detective om een moord te onderzoeken. Spannend wel!

Het is niet de enige actiefilm waarin Janssen naast een grote naam verschijnt. De opnames voor Primal, met Nicholas Cage in de hoofdrol, zijn ook net afgerond.

Bron: Variety. Beeld: