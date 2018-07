Nederlands dames-honkbalteam krijgt geen steun van bond voor WK en start inzamelingsactie

Het damesvoetbalteam, het handbalteam, het hockeyteam: we kennen ze allemaal van wedstrijden op de grote toernooien, maar lang niet alle damesteams krijgen de aandacht die ze verdienen.

Het Nederlandse dames-honkbalteam doet namelijk een oproep om geld in te zamelen om hun deelname aan de ‘World Cup’ te kunnen financieren. De dames hebben zich als achtste van de wereld gekwalificeerd voor het WK in Florida in augustus, maar de bond stelt geen geld beschikbaar om dit te betalen.

Inzamelingsactie

In Nederland is er geen honkbalcompetitie voor vrouwen, dus de vrouwen die in het nationale elftal spelen, spelen normaal dan ook in een herenteam. Daarnaast trainen ze samen ook nog eens heel hard voor het WK. Toch krijgen ze niet de steun die ze verdienen. Omdat er maar weinig vrouwen honkbal spelen, wil de bond het damesteam niet steunen en moeten ze alles zelf betalen. Van kleding tot materiaal, de vlucht en het verblijf in Amerika. Ze zijn nu allemaal hard aan het sparen om het te kunnen betalen, maar zijn daarnaast nu ook een inzamelingsactie gestart.

Doel

De honkbalsters hopen 25 duizend euro op te halen, maar tot nu is er nog maar een paar honderd euro binnen. Daarom roep het team nu op om hen te steunen. In de oproep schrijven ze: “Als je vindt dat de vrouwen in Nederland ook de mogelijkheid moeten hebben om honkbal te spelen, help ons dan om te kunnen spelen in Florida!”

Wil je het team helpen? Dat kan via deze website.

