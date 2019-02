Nederlandse juf (31) in de race om beste docent van de wereld te worden

De leerlingen van basisschool De Vuurvogel in Helmond kunnen trots zijn op hun juf. Daisy Mertens (31) is namelijk in de race om de beste docent van de wereld te worden.

De Brabantse juf is samen met 9 andere finalisten uit meer dan 10.000 genomineerden uit 179 landen gekozen. De prijs is voor een leraar die een opvallende en bijzondere bijdrage leverde aan zijn of haar vak.

Hulp bij taalachterstand

En dat heeft Daisy zeker gedaan. De juf van groep 7 werd niet voor niets in 2016 al een keer uitgeroepen tot beste leraar van Nederland. Ze maakt zich hard voor kinderen met een leer- en/of taalachterstand. Op De Vuurvogel zitten ruim 440 leerlingen met 30 verschillende nationaliteiten. Met individuele leerdoelen en projecten probeert Daisy ze te helpen, bijvoorbeeld door ze een concept voor een duurzaam pretpark te laten bedenken.

‘Nooit gedacht’

Staat Daisy niet voor de klas, dan geeft ze trainingen en presentaties aan andere leraren. Ook moedigt ze kinderen aan om zelf na te denken over de toekomst van het onderwijs. Ze had de nominatie totaal niet verwacht, vertelde ze woensdag aan het AD. “Ik ben superblij en kreeg kippenvel. Jeetje, ik had nooit gedacht dat ik dit zou meemaken. Ik word er emotioneel van: dat alles wat ik heb meegemaakt me dit heeft gebracht. En dat ik het Nederlandse onderwijs daar mag vertegenwoordigen. Dat vind ik heel vet. Ik ga het vandaag vieren met de kinderen, want mijn prioriteit ligt bij hen.”

Bekendmaking

Of Daisy de beste docent ter wereld wordt, horen we op 24 maart 2019. Als Daisy de Wereld Lerarenprijs wint, verdient ze €880.000. Wij duimen voor haar!

