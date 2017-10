Nederlandse Jesse ontkent 'piggen' Britse Sophie

De Britse Sophie Stephenson (24) vertelde in een interview over de afschuwelijke grap die de Nederlandse student Jesse (21) met haar uitgehaald zou hebben. Al snel werd de jongen, die Sophie tijdens haar vakantie in Barcelona leerde kennen, bedreigd en zwart gemaakt op internet. Hij en zijn advocaat doen nu hun kant van het verhaal.

Sophie vertelde dat ze naar Amsterdam gereisd voor een ontmoeting met haar vakantieliefde, maar bij aankomst op Schiphol bleek de jongen nergens te bekennen. Na 2 uur wachten, besloot ze naar haar hotel te gaan. Daar kreeg ze naar eigen zeggen uren later een berichtje van Jesse met het nieuws dat ze ‘gepigged’ was. Piggen is een ‘wedstrijd’ tussen vrienden waarin ze het ‘dikste en lelijkste’ meisje moeten versieren, om haar vervolgens hard te dumpen.

‘Pig’

Volgens Yehudi Moszkowicz, de advocaat van Jesse, is het allemaal heel anders gelopen. Jesse en Sophie zouden in Barcelona een one night stand gehad hebben. ‘Een vluchtig seksueel contact, zoals wel vaker voorkomt bij jongeren van deze leeftijd op vakantie’. Als het woord ‘pig’ al gevallen is, dan zou dat tijdens die nacht zijn gebeurd en slaan op de wijze waarop het stel sex had. ‘Het heeft in ieder geval geen betrekking op haar persoon of uiterlijk’, schrijft de raadsman in een verklaring die hij op Twitter plaatste.

De verklaring namens Jesse Mateman: pic.twitter.com/OE9lDgV0ZK — Yehudi Moszkowicz (@Moszkowicz) 10 oktober 2017

Heksenjacht

De Britse media hebben een heksenjacht geopend op de 21-jarige student omdat ze de weddenschap waarvoor Sophie werd gebruikt ronduit ‘laf’ vinden. Jesse liet in een gesprek met Metro weten dat hij nog nooit van het ‘piggen’ gehoord heeft. “Ik ken dat hele spel niet en niemand in mijn omgeving. Ik word hier gewoon kapotgemaakt. Het is een heksenjacht”. Sterker nog: van een romance tussen hem en Sophie zou helemaal geen sprake zijn geweest en hij denkt dat Sophie zelf of de Britse media de berichtjes hebben gemaakt. “Na Barcelona heb ik geen enkel telefonisch contact meer met haar gehad. Ik vraag me inmiddels af of Sophie überhaupt wel op Schiphol is geweest.”

