Nederlandse Jetske is dankzij Robbie Williams eindelijk ten huwelijk gevraagd

Tijdens een livestream van Robbie Williams liet de Brabantse Jetske Kox de zanger weten dat zij en haar vriend Chris al dik tien jaar samen zijn, maar dat hij nog steeds niet voor haar op z’n knieën is gegaan. Daar moest verandering in komen, vond Robbie Williams.

Een paar minuten later belde Robbie Williams Jetske persoonlijk op. En voìla, na een kleine peptalk van Robbie en zijn vrouw ging Chris op z’n knieën.

Droom

Robbie Williams gaat af en toe live op Instagram om in gesprek te gaan met fans en om hun vragen te beantwoorden. Gisteren deed de Brabantse Jetkse een keer actief mee en vertelde ze dat ze al tien jaar lang samen is met haar vriend Chris. Alleen is ze helaas nog steeds niet ten huwelijk gevraagd. Dat vond Robbie echt niet kunnen en nodigde daarom Jetske uit om deelnemen aan de livestream. Een droom kwam uit.

Peptalk

Na een kort voorstelrondje voor het oog van duizenden andere fans, vroeg Robbie waar Chris was. Jetske haalde haar vriend erbij en voordat ‘ie goed en wel in beeld was, barstte Robbie al los. “Er werd mij ingefluisterd dat je al tien jaar samen bent met je vriendin, maar nog geen huwelijksaanzoek gedaan hebt? Als ik het kan, kan jij het ook”, zei Robbie. Hij en zijn vrouw Ayda Field hebben in 2010 elkaar het ja-woord gegeven.

Gelukkig

Even later nam zijn vrouw Ayda ook deel in het gesprek. Het was Robbie nog niet helemaal gelukt om Chris te overtuigen, dus probeerde Ayda het ook nog even en gooide het over een andere boeg. “Wat maakt het uit? Als zij er gelukkig van wordt, dan vraag je haar toch ten huwelijk?” Na de peptalk van Robbie en Ayda was Chris dan eindelijk overtuigd.

Geen ring

Al was er wel één probleempje. Hij was hier natuurlijk niet op voorbereid, dus hij had geen ring voor Jetske. Gelukkig maakte dat volgens alle fans niets uit. En ja hoor, de lang gekoesterde droom van Jetske kwam uit. Voor het oog van Robbie Williams, zijn vrouw en duizenden fans ging Chris op z’n knieën. Uiteraard zei Jetske volmondig ‘ja’.

En of dat nog niet genoeg was, beloofde Robbie ook nog het huwelijkslied voor Jetkse en Chris in te zingen. Wauw!

