Déze Nederlandse kerstcommercial is de ontroerendste van dit jaar

In het buitenland zagen we ze al veel, maar nu maken ook Nederlandse bedrijven steeds vaker iets bijzonders van de kerstcommercial. En van dit exemplaar krijg je een brok in je keel.

Albert Heijn bracht deze week hun kerstcommercial uit, die in het teken staat van eenzaamheid aan de ene kant en samen kerst vieren aan de andere kant. De reclame gaat over een bejaarde weduwnaar die zich klaarmaakt voor de kerst. Onderweg bedenkt hij dat hij nog even langs Albert Heijn moet om iets lekkers mee te nemen. Vervolgens komt hij aan bij zijn nieuwe vriendin en die heeft een bijzondere verrassing voor hem.

Bron: Adformatie.nl. Beeld: Youtube.