Déze Nederlandse man is uitgeroepen tot de mooiste man ter wereld

35 landen heeft hij moeten verslaan, maar het is de 23-jarige Nederlandse Paul Luzineau uit Dalem gelukt om tijdens de mister verkiezing ‘Manhunt International’ in de Filipijnen verkozen te worden tot Mooiste man ter wereld.

Paul Luzineau heeft zondagmiddag de twintigste editie van de mister verkiezing Manhunt International gewonnen in Manila op de Filipijnen. Dat meldt de organisatie Miss Beauty of the Netherlands. De overwinning van Paul is bijzonder, want het is de eerste keer dat een Nederlander een grote mister verkiezing wint.

Manhunt international 2020

Paul werd vorig jaar al tot ‘de mooiste man van Nederland 2019’ uitgeroepen. Hierdoor mocht hij ons kikkerlandje vertegenwoordigen op wereldniveau, en met succes. En als we even eerlijk mogen zijn: die hadden wij wel zien aankomen.

