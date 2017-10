Grote Nederlandse namen bedanken voor Eurovisie Songfestival

Wie het wel wordt, is een geheim dat alleen de organiserende omroep AVROTROS kent. De officiële bekendmaking wordt over 2 weken verwacht.

Geruchten

“Geruchten zijn er echter zoals altijd voldoende. Zo valt de naam van zangeres Maan de Steenwinkel vaak”, schrijft de krant. Al ontkent haar manager desgevraagd dat Maan is benaderd.

Als de winnares van The Voice of Holland 2016 het wél wordt, is het logisch om voor een goed dancelied te kiezen. Met als voordeel dat er dan een klinkende naam als Martin Garrix, Armin van Buuren, Afrojack of Hardwell aan toe kan worden gevoegd, wat voor extra promotie kan zorgen.

Kleine kanttekening: internationaal bekende deejays zijn te duur om 2 weken lang in Portugal te komen repeteren. Het honorarium van de AVROTROS komt niet eens in de buurt bij wat dit soort dj’s vragen.