De Nederlandse Nathalie zit ingesloten door orkaan Harvey

Orkaan Harvey heeft in Texas al zeker 5 doden en tientallen gewonden veroorzaakt. De Nederlandse Nathalie Reumer zit middenin het Amerikaanse natuurgeweld.

Nathalie vertoeft momenteel in Houston, de grootste stad van Texas. “We horen veel politiesirenes en dat er reddingwerkers hier verderop bezig zijn”, vertelt de Nederlandse aan Hart van Nederland. “We krijgen via alerts van de politie om de haverklap waarschuwingen dat er tornado’s of overstromingen komen.”

Harvey wordt nog erger

De stortvloed aan regen en heftige winden hebben huizen verwoest en wegen onbegaanbaar gemaakt. Maar the worst is yet to come, waarschuwen meteorologen: het midden van de orkaan is namelijk nog niet bereikt. Kom je huis niet uit en sla minstens voor een week voedsel in, luidt het advies aan de Amerikanen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor ‘onze’ Nathalie.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: KIJK