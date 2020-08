Déze 2 Nederlandse provincies zijn van code geel naar code oranje gegaan op de coronakaart

Het coronavirus grijpt nog altijd om zich heen in Europa. Antwerpen ging afgelopen week als van code geel naar code oranje op de coronakaart. En nu is Nederland ook aan de beurt.

Sinds vrijdag zijn 2 Nederlandse provincies oranje gekleurd op de Europese coronakaart.

Code oranje in Zeeland en Zuid-Holland

Die coronakaart wordt dagelijks bijgehouden door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Het gezondheidsagentschap heeft op basis van de laatste cijfers code oranje afgegeven voor Zeeland en Zuid-Holland. Dit betekent dat er in deze provincies meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld. België adviseert inwoners die naar Zeeland zijn geweest zelfs om bij thuiskomst in quarantaine te gaan.

Wat betekent code oranje?

Als er voor een bestemming code oranje wordt afgegeven, betekent dit dat je wordt afgeraden om hier naartoe te gaan. Alleen als het echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor werk. Maar vakantie valt hier natuurlijk niet onder. Besluit je toch te gaan, dan is de kans groot dat je risico loopt op besmetting – en veel verzekeringen vergoeden eventuele kosten dan niet. Je bent er op eigen risico.

Code geel en code groen

Gelukkig kleurt Nederland verder vooral code geel. Dit betekent dat er de afgelopen 2 weken tussen de 1 en 20 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld. Code groen kennen we in Nederland helaas nog niet. Dit zou namelijk betekening dat er gebieden zijn waar 0 besmettingen hebben plaatsgevonden. Zo’n groen gebied vind je op dit moment alleen in enkele dunbevolkte regio’s in Finland en Noorwegen, en een groot deel van Estland.

Besmettingshaard in Rotterdam

In Nederland ontwikkelen de regio’s Amsterdam en Rotterdam zich op dit moment tot de besmettingshaarden. Afgelopen week kwam ruim een derde van alle in Nederland gevonden besmettingen uit deze twee steden.

Bron: RTL Nieuws, Omroep Zeeland, NRC. Beeld: iStock