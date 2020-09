Déze Nederlandse regio’s behoren tot grootste coronahaarden van West-Europa

Het aantal coronabesmettingen ziet er niet goed in ons land. Bepaalde Nederlandse regio’s behoren zelfs tot de grootste coronahaarden van heel West-Europa.

Dit blijkt uit onderzoek van datajournalist Jasper Bunskoek van RTL Nieuws. Hij heeft hiervoor de cijfers van 950 regio’s in 11 verschillende landen in West-Europa vergeleken.

Top 10

Gemiddeld heeft een regio op dit moment 15 nieuwe positieve testen per 100.000 inwoners per week. In een paar Nederlandse regio’s ligt dit aantal een stuk hoger. “Amsterdam en Den Haag behoren zelfs tot de top-10 van meest besmettelijke regio’s in West-Europa”, legt Bunskoek uit. Je kunt deze twee regio’s dus echte coronahaarden noemen.

Frankrijk

Vooral in Frankrijk zijn de cijfers somber. Daar zijn de meeste positieve testen per 100.000 inwoners. Parijs staat op nummer 1 met 231 besmettingen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de Tour de France, die daar onlangs finishte. Parijs wordt gevolgd door de Franse regio’s: Rhône, Bouches-du-Rhône, Nord en Haute-Garonne.

Amsterdam en Den Haag

Amsterdam staat met 194 positieve testen als eerste niet-Franse regio in de lijst, op nummer 6. En op de 9e plaats staat de regio Den Haag, met 180 positieve testuitslagen.

Wat opvalt aan deze cijfers, is dat de landen met strengere maatregelen en mondkapjesplicht het een stuk beter doen. In deze landen wordt bij alarmerende waarden meteen actie ondernomen. Zo zijn Duitse regio’s verplicht maatregelen te nemen als het aantal positieve testen boven de 50 per 100.000 komt.

Maandag 28 september wordt er in Nederland weer een persconferentie gehouden. Wellicht kondigt de overheid dan ook nieuwe maatregelen aan.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock