Nederlandse skileraar (20) zwaar mishandeld in Tirol

De 20-jarige Job Temmink droomde er lang van en dit jaar werd het werkelijkheid: hij kon als skileraar aan de slag in het Oostenrijkse Kirchberg.

Maar die droom veranderde dit weekend in een nachtmerrie.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de jongen zwaar mishandeld na het uitgaan. “Job is letterlijk voor dood achtergelaten”, vertelt zijn vader aan het AD. De jongen was met een vriend in de kroeg, waar een groep jongens al vervelend deed. Daar zei Job wat van, maar dat konden de mannen niet waarderen. De mannen werden de kroeg uitgezet, maar besluiten Job buiten op te wachten. Onderweg naar huis wordt hij aangevallen door de groep mannen die hem in elkaar slaan en vervolgens voor dood achterlaten. Een voorbijganger vindt Job uiteindelijk zwaargewond op straat. Als dat niet was gebeurd, had de jongen het misschien niet overleefd.

Zware verwondingen

De jongen ligt in het ziekenhuis in Innsbruck met flink wat zware verwondingen: een gebroken rib die een stuk van zijn long heeft geraakt, een op twee plekken gebroken bovenbeen, een schedelbasisfractuur, een lichte bloeding in zijn hoofd en scheuren in zijn schedel. Of hij blijvend letsel aan de mishandeling overhoudt, moet de komende dagen blijken. Hij is inmiddels aanspreekbeer, maar is nog heel erg moe.

Politie

De politie heeft vier Nederlandse mannen opgepakt en verhoord. Drie mannen zijn inmiddels weer vrij, maar een van de mannen zit nog vast en is dan ook de hoofdverdachte.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: Facebook.