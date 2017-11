Déze Nederlandse stad spreekt het beste Engels ter wereld

Met uitspraken als ‘There comes the monkey out of the sleeve’ en ‘You are on glad ice’ zal je het niet snel denken, maar Utrecht is benoemd tot de best Engelssprekende stad ter wereld (van alle non-native Engelssprekende landen natuurlijk).

Education First (EF) publiceerde voor de zevende keer een ranglijst van de beste non-native Engelssprekende landen ter wereld. Ook daar staat, net als vorig jaar, Nederland op nummer 1. En Utrecht is de beste stad ter wereld.

Uitspraak

Qua Engelse taalvaardigheid heeft Utrecht het ook tot de top geschopt. Het enige waar geen rekening mee is gehouden is de Engelse uitspraak. Maar zolang wij ons duidelijk kunnen maken in het buitenland, zijn wij al blij. Nietwaar?

Bron: Education First. Beeld: iStock