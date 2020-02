Libelle Legt Uit: waarom hebben Nederlandse stormen ineens een naam?

In Amerika is het heel normaal dat stormen en orkanen aangeduid worden met een mensenaam. Maar plots krijgen ook Nederlandse stormen een naam. Waarom is dat eigenlijk? Libelle legt het je uit.

De namen Ciara en Dennis zijn niet zómaar bedacht, zo blijkt.

Nederlandse stormen

Na storm Ciara kwam storm Dennis om de hoek kijken. En maandag wordt er alweer gesproken over een volgende teistering, want als we de weersvoorspellingen mogen geloven staat storm Ellen ons nu te wachten. Het lijken uit de lucht gegrepen Hollandse namen te zijn. Maar willekeurig zijn deze namen echter niet.

Weeralarmen

Sinds september 2019 is het verplicht om stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood uitgeeft, te voorzien van een naam. Vanuit EUMETNET, een netwerk van Europese Nationale Meteorologische Diensten, wordt een systeem ontwikkeld met stormnamen voor heel Europa. Steeds meer landen sluiten zich hierbij aan, en in 2019 heeft Nederland zich ook aangesloten.

Bewustzijn vergroten

Er is een logische verklaring waaróm stormen een naam krijgen. Het blijkt namelijk dat potentieel gevaarlijke weersverwachtingen serieuzer genomen worden, wanneer er een naam bij komt kijken. Het bewustzijn voor gevaar zou erdoor vergroot worden en het zou mensen aanzetten om in actie te komen om letsel te voorkomen.

Naam

In Groot-Brittanië kunnen mensen suggesties insturen voor namen, maar in Nederland heeft het KNMI dit eerste jaar zélf een lijst met namen opgesteld. De letters Q, U, X, Y en Z doen niet mee. En de letters A en B zijn niet overgeslagen, maar de stormen met die beginletters bereikten Nederland niet. Aan het begin van ieder stormseizoen in september wordt er een nieuwe namenlijst opgesteld. Of Nederlanders in de toekomst ook mee mogen denken over stormnamen, is nog niet bekend.

Afbeelding: KNMI

Bron: KNMI. RTL Nieuws. Beeld: iStock