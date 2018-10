Nederlandse toeriste (35) belandt in Amerikaanse cel door fout met visum

Een Nederlandse toeriste uit Leusden heeft een week onder erbarmelijke omstandigheden doorgebracht in een cel in de Verenigde Staten. Ze werd vorige week gearresteerd toen ze door een administratieve fout illegaal bleek te zijn tijdens een bezoek aan buurland Mexico.

Dat vertelt haar zus aan AD.nl. Zij doet het verhaal namens haar zus omdat de vrouw zelf door de heftige ervaring mentaal zo’n klap heeft opgelopen, dat ze niet in staat is het zelf te vertellen.

Douane

Op vrijdag 28 september werd de vrouw gearresteerd toen ze vanuit het Mexicaanse Tijuana (ten zuiden van San Diego) de Amerikaanse grens overstak. “U bent illegaal in het land”, hoorde ze bij de grenspost van de douane. De vrouw schrok zich uiteraard rot en belandde in een cel, onder slechte omstandigheden, met elf andere vrouwen. Dat vertelde ze haar tweelingzus in een telefoontje dat ze pas veel later mocht plegen.

Geen noodgeval

“Wij belden meteen het 24/7 contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag maar zij konden ons niet helpen. Het was al na 17.00 uur en we kregen te horen dat de zaak maar moest wachten tot maandag. Er kon volgens de ambtenaar van dienst geen actie worden ondernomen omdat het geen noodgeval was”, aldus de zus van het slachtoffer.

Morgen terugbellen

Op zondag 30 september deed de familie een nieuwe poging.”We vertelden dat Rianne al twee dagen in de cel zat onder mensonwaardige omstandigheden en het advies had gekregen om te bellen met de Nederlandse ambassade in Washington maar dat niet kon omdat ze slechts één telefoontje mocht plegen”, vertelt de tweelingzus. “Als enige reactie kregen we te horen: mevrouw, u mag morgen terugbellen.”

Amerikaans beleid

De familie ging nog intensiever te werk en belde met het Nederlandse consulaat in San Francisco en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Dinsdag werden ze teruggebeld. “Ik gaf aan dat het niet goed ging met Rianne maar kreeg te horen dat het ministerie en ook de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in de Verenigde Staten niks konden doen aan het Amerikaanse beleid.”

Vriendennetwerk

Dankzij het opvoeren van de druk door het vriendennetwerk wat de tweelingzus nog had in de Verenigde Staten, werd Rianne vrijdag vrijgelaten. Ze vloog direct naar IJsland om vanuit daar zo snel mogelijk terug naar Nederland te gaan.

Slachtoffer

Volgens haar zus was ze het slachtoffer van een fout die de Amerikaanse douane maakte. “Die zette eerder dit jaar een kruisje op haar studentenvisum dat vijf jaar geldig was. Dat had nooit gemogen want daardoor werd ze uit het systeem verwijderd, zo bleek vorige week.”

De naam Rianne is fictief om te voorkomen dat ze mentaal niet nog meer schade oploopt, aldus AD.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.