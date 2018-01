Neil Diamond is ernstig ziek en stopt met optreden

De Amerikaanse zanger Neil Diamond (76) heeft te horen gekregen dat hij aan parkinson leidt. Hij stopt op advies van zijn arts per direct met optreden.

“Met grote tegenzin en teleurstelling moet ik mijn tournee afgelasten”, schrijft Diamond in een verklaring. Verder zegt hij dat het een grote eer was om de afgelopen 50 jaar voor zijn publiek te mogen spelen.

Geld terug

Diamond – bekend van grote hits als Sweet Caroline en Love on the Rocks – zou de komende tijd nog optreden in Australië en Nieuw-Zeeland. De fans krijgen hun geld terug. De zanger stopt overigens niet helemaal met werken. Hij blijft liedjes schrijven en opnemen en werken aan andere projecten.

Bron: NOS. Beeld: ANP