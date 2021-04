Nelleke lijdt al jaren aan de chronische aandoening clusterhoofdpijn, die door de helse pijnen ook wel ‘zelfmoordhoofdpijn’ wordt genoemd. Ze heeft zo’n acht aanvallen per dag, genezen kan niet. “Dit leven verlaten zou mijn enige uitweg zijn.”

“Zelfmoordgedachten dringen zich regelmatig aan me op. Als ik na zoveel nachten niet kan slapen van de pijn, die me ook overdag niet met rust laat, zit ik er helemaal doorheen. Ik kan dan alleen maar denken: ‘Als ik morgen niet meer wakker word, zou dat zo’n verlichting zijn.’ Ik begrijp het heel goed als iemand besluit uit het leven te stappen. Dat je door de donkere wolken geen andere uitweg meer ziet. Sommige mensen vinden het zwak, maar ik vind het juist dapper. Je moet veel moed hebben om concrete plannen te maken en deze dan ook echt uit te voeren.”

Advertentie

Aanvallen

“Ik spreek de zelfmoordgedachten ook uit aan mijn man. Tijdens heel erge aanvallen houdt hij me extra in de gaten zodat ik geen ‘domme’ dingen doe. Mijn man is mijn mantelzorger, hij is altijd bij me. Ook omdat hij weet hoe hij met de aanvallen om moet gaan. Ook mijn kinderen weten dat ik deze gedachten heb en ze zeggen dat ze het begrijpen. Na al die jaren weten ze wat voor hel clusterhoofdpijn is. Als ik een aanval krijg waar mijn kinderen en kleinkinderen bij zijn, trek ik me zoveel mogelijk terug. Ik wil ze er niet mee belasten.”

“De aanvallen zijn heftig: ik moet dan zo snel mogelijk aan het zuurstof om de aanval zelf proberen af te breken. Als dit niet lukt, wordt de hoofdpijn steeds erger. De pijn wordt zó ondraaglijk dat ik een black-out krijg. Ik doe dan dingen die ik later niet meer weet. De lengte van zo’n aanval verschilt. Het kan een kwartier duren, maar ook drie uur.”