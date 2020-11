De nepbezorger slaat toe: zo herken je hem en houd je ‘m buiten de deur

Met de feestdagen in het vooruitzicht hebben pakketbedrijven het weer als vanouds druk. Grote kans dat ook jij nog op een pakketje wacht. Het ideale moment voor criminelen om zich voor te doen als nepbezorger en zo toe te slaan. Ze zijn vaak op maar één ding uit: de mensen thuis overvallen. Libelle legt uit hoe je de nepbezorger kunt herkennen.

Met de poging tot overval op Fred van Leer in zijn eigen woning nog vers in het geheugen, leren we dat we lang niet altijd ‘zomaar’ de deur voor iemand moeten openen.

Zo houd je de nepbezorger buiten

Hoewel criminelen gewiekst te werk gaan en je jezelf er niet altijd tegen kunt wapenen, kun je wel de volgende dingen doen.