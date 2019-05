Dít is het waargebeurde verhaal achter Netflix-serie 'Undercover'

De populaire Netflix-serie Undercover gaat over een grote drugsbaas die door undercoveragenten in de val gelokt wordt.

Nu schijnt deze razend spannende serie gebaseerd te zijn op een waargebeurd verhaal van een veroordeelde drugscrimineel.

Ontmaskeren

Undercover gaat over 2 undercoveragenten (Tom Waes en Anna Drijver) die een Eindhovense drugsbaron (Frank Lammers) proberen te ontmaskeren op een Belgische camping. Volgens het AD is dit het verhaal van de veroordeelde Janus van W.

Belgische camping

Volgens de Belgische justitie stond Janus voordat hij werd opgepakt aan de top van drugshandelaren in Europa. Hij verbleef samen met zijn hulpjes in chalets op het vakantiepark Parelstrand in het Belgische Limburg. Hij werd uiteindelijk opgepakt doordat 2 undercoveragenten hem in de val hadden gelokt. Klinkt bekend in de oren, niet waar?

Strafdossier

Volgens Luc Delbrouck, de Belgische advocaat van Janus, is het verhaal van zijn cliënt zeker inspiratie geweest voor de serie. “Ik begreep dat de programmamakers het strafdossier van mijn cliënt in bezit hadden. Zelf ontkennen ze dat en ik kan het niet bewijzen”, legt Delbrouck uit. “Daarom hebben we afgezien van een rechtszaak. Maar undercoveragenten, een camping: het lijkt allemaal wel erg op wat mijn cliënt heeft meegemaakt.”

