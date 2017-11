Eindelijk: nieuwe foto's van de tweeling van Beyoncé en Jay-Z

Vijf maanden geleden werden Rumi en Sir geboren, de tweeling van zangeres Beyoncé en haar man, rapper Jay-Z. Op een fleurig Instagram-kiekje na, zijn er geen foto’s van de twee.

Op die foto zijn ze nog heel klein, want een maand oud:

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 13 Jul 2017 om 10:10 PDT

Gespot!

De Daily Mail publiceerde dit weekeinde nieuwe foto’s van de tweeling, gemaakt in Miami in de Amerikaanse stad Florida. Jay-Z is daar om op te treden en hij wordt vergezeld door zijn vrouw en kinderen. Beyoncé ziet er fantastisch uit, de tweeling is schattig en ook oudere zus Blue Ivy (die opeens heel groot lijkt) komt voorbij.

Meer plaatjes

Kijk voor meer foto’s van Sir en Rumi hier.

Bron: Daily Mail. Beeld: Instagram Beyoncé