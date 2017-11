Het 26-jarige nichtje van prinses Diana lijkt precies op haar tante

Lady Kitty Spencer was pas 6 jaar oud toen haar tante prinses Diana overleed. Toen was ze een schattig klein meisje, nu, 20 jaar later, is het duidelijk dat Lady Kitty als twee druppels water op haar beroemde tante lijkt.

Kitty Spencer is de dochter van Earl Spencer (prinses Diana’s jongere broer) en het Britse model Victoria Aitken. Kitty is geen prinses, maar haar Instagram-account doet anders vermoeden. Want, hieronder draagt ze toch echt een kroon… 😉

What an honour! Thank you for having me @dolcegabbana – I loved every second 👑 #DGFAMIILY #DGMILLENNIALS #DGRINASCIMENTO #DGFW18 Een bericht gedeeld door Kitty Spencer (@kitty.spencer) op 26 Feb 2017 om 9:12 PST

What an honour! Walking for @dolcegabbana #DGSecretShow #DGMillennials 🌹🖤👑💋 Een bericht gedeeld door Kitty Spencer (@kitty.spencer) op 25 Sep 2017 om 2:12 PDT

De 26-jarige Kitty is een succesvol model. Onlangs liep ze nog een show voor het Italiaanse modemerk Dolce & Gabbana. Zie je de gelijkenis met haar tante niet direct? Kijk dan maar eens naar deze foto:

Kitty heeft niet alleen de prachtige blonde lokken en blauwe ogen van haar tante, ook qua innerlijk zijn er een boel overeenkomsten. Zo is ook Kitty een activiste en zet ze zich in voor daklozen in Londen.

Stel haar hier eens met kort haar voor:

En route to @harpersbazaarus #ICONS Dress @dolcegabbana Jewellery @bulgariofficial Hair @ben_martin_session_stylist Make up @jamiebeaute #BazaarIcons 🖤 Een bericht gedeeld door Kitty Spencer (@kitty.spencer) op 8 Sep 2017 om 6:07 PDT

Bron: InStyle. Beeld: Getty.