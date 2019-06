Nick en Kirsten staan stil bij bijzondere en emotionele dag

Nick Schilder en zijn vrouw Kirsten staan woensdag stil bij een bijzondere dag. Het is precies 3 jaar geleden dat het stel elkaar het ja-woord gaf. Tegelijkertijd is 26 juni extra speciaal, aangezien die datum op een bijzondere manier verbonden is aan de derde zwangerschap van Kirsten.

Nick en Kirsten zijn al 3 jaar gelukkig getrouwd en hebben 3 kinderen samen: dochtertjes Jackie en Nikkie en zoon Julian.

Trouwdag Nick en Kirsten

Op Instagram plaatst Kirsten woensdagmiddag een foto waarbij ze uitlegt waarom 26 juni zo speciaal voor haar en haar man Nick is. Het is allereerst de dag waarop ze in het huwelijksbootje stapte met haar grote liefde Nick. Maar de dag is extra speciaal, omdat ze precies 9 maanden na de trouwdatum uitgerekend bleek te zijn van hun derde kindje Jackie.

Huwelijksfoto

Bij de trouwfoto’s van haar en Nick schrijft Kirsten: “‘7 weken en vier dagen”, ik hoor het de verloskundige nog zo zeggen. “Zoals ik het nu kan zien zal je dan rond 26 maart uitgerekend zijn. Bij de twaalf weken echo kan ik de precieze datum voor jullie berekenen.” Dat bleek óók toen 26 maart. Exact 9 maanden na onze bruiloft , vandaag alweer 3 jaar geleden! Happy Anniversary aller liefste. Ik hou van jou!”

Bron: Shownieuws, Instagram. Beeld: ANP