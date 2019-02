Nick en Simon zoeken naar mensen die in hun achtergrondkoor willen zingen

Fan van Nick en Simon? Dan hebben we heel goed nieuws. De heren zoeken achtergrondzangers. En daar hoef je geen stem van een nachtegaal voor te hebben.

Het gaat erom dat je ‘la la la’ loepzuiver kunt zingen. Da’s alles. Als ze jou uitkiezen, zul je te horen zijn in hun nieuwste nummer Hier en nu.

Nick en Simon helpen

Deze hele actie is ontstaan toen Nick en Simon de nieuwe single lieten horen in het radioprogramma van Ruud de Wild op Radio 2. De dj was kritisch: hij vond dat het nummer nog iets miste. Zo ontstond het idee om een oproep voor een achtergrondkoor te plaatsen.

Video insturen

Wil jij meedoen? Stuur dan vrijdag 8 februari vóór 16.00 uur op de site van De Wild in de middag een video waarin jij, alleen of samen met je partner, zus, moeder, opa of collega, ‘la la la’ zingt. Houd vervolgens je weekend een beetje vrij. De opnames vinden namelijk zaterdag en/of zondag plaats in de Wisseloord Studio’s in Hilversum. Het uiteindelijke resultaat zal volgende week, op vrijdag 15 februari, vanaf 16.00 uur te horen zijn op Radio 2.

Ruud de Wild doet het alvast even voor:

Bron: Radio 2. Beeld: ANP