Nick en Simon doen mee aan déze bijzondere concertreeks

Ook dit jaar zingt Holland Hazes! Op 15, 16, 22 en 23 maart vult de Ziggo Dome zich wederom met duizenden fans van ’s lands bekendste volkszanger. En deze keer is de concertreeks éxtra speciaal.

Het is dit jaar namelijk 15 jaar geleden dat de zanger op 53-jarige leeftijd overleed.

Advertentie

Hommage

Naast zoon André, dochter Roxeanne, Jamai Loman, Danny de Munk en Xander de Buisonjé doen ook Nick & Simon mee aan de bijzondere hommage. Het is de eerste keer dat het Volendamse duo meedoet. “We vinden het fantastisch dat we op dat podium mogen staan. Van alle artiesten die bij Holland zingt Hazes hebben opgetreden, weten we hoe gaaf het is om voor deze uitzinnige menigte te staan. Welk nummer je ook van André zingt, alles wordt luidkeels meegezongen. Dat is een ervaring die wij niet willen missen.”

Kaartjes

Voorgaande jaren was Holland zingt Hazes avond aan avond uitverkocht. Ook dit jaar gaat de verkoop als een speer. Er zijn nog een aantal kaarten voor het extra concert op vrijdag 15 maart. Koop ze nu makkelijk via de Libelle Shop! Met wie ga jij?

Holland zingt Hazes 2019 75,40 Bestel nu

Beeld: Brunopress