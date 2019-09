Nick zou Simon voor déze artiest wel een keer willen inruilen

Samen met 100% NL vragen we aan de gasten uit de Barry Paf Show het hemd van het lijf en willen we alles weten over hun guilty pleasure. Deze keer was Nick Schilder van Nick & Simon aan de beurt.

Wat is jouw ultieme guilty pleasure?

“Mijn ultieme guilty pleasure is een ‘gouwe oude’ en eentje uit mijn eigen dorp, namelijk Mon Amour van Band Zonder Naam, ook wel BZN. Maar ook Sevilla van BZN is een favoriete guilty pleasure.”

Wat was het eerste concert waar je ooit naartoe bent geweest?

“Het eerste concert waar ik ooit naartoe ben geweest is die van de Amerikaanse band Counting Crows. Zij hebben later ook nog een hit gemaakt met BLØF, Holiday in Spain.”

Welk liedje heb je voor het laatst afgespeeld?

“Ik luister echt van alles, Engelstalig, Nederlandstalig… Het laatste liedje wat ik heb gedraaid is New Kid In Town van The Eagles. Een heerlijk nummer om lekker rustig mee wakker te worden!”

Welk liedje zou jij ooit nog wel eens willen coveren?

“Het liedje Zonder Jou van Erik Mesie vind ik erg mooi, die zou ik graag nog eens willen coveren.”

Voor wie zou je Simon voor één dagje willen inruilen en een duet mee willen zingen?

“Moeilijk! Maar dan zou ik op dit moment kiezen voor Billie Eilish. De 17-jarige zangeres waar zo’n beetje iedereen het over heeft op dit moment.”



Wat is volgens jou de mooiste regel uit een Nederlandse Songtekst?

“Dat is sowieso die van Acda en de Munnik uit het liedje Kapitein deel 2: ‘Ik houd van haar, ik haat d’r, ze haat ook veel van mij.’”

Welke songtekst had je liever zelf willen schrijven

“Dat is de tekst van Dochters, het liedje van Marco Borsato. Dat komt natuurlijk ook omdat ik zelf twee dochters heb.”

Zing jij onder de douche? En wat zing je dan het liefst?

“Yes, ik zing onder de douche! Maar wel lekker rustige nummers om mee wakker te worden. Meestal is het iets van Amos Lee.”

Interview: 100%NL x Libelle. Beeld: ANP