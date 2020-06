Kijkers 'Nick & Simon & Kees: Homeward Bound' hopen maar op één ding

De afgelopen weken kreeg het programma Nick, Simon & Kees: homeward bound al veel lof. Tijdens de slotaflevering van donderdagavond was het niets anders.

Veel kijkers hopen dan ook maar op één ding.

Advertentie

Namelijk dat het programma een vervolg krijgt. In het theater, een nieuw televisieprogramma, een cd: het maakt kijkers niet uit. Áls er maar een vervolg komt. Want wat was het genieten! In de laatste aflevering komen de mannen onder andere in het New Yorkse concertgebouw Carnegie Hall. Aldaar horen ze verhalen van de archivaris over waar de eerste scheurtjes tussen het duo Simon & Garfunkel zichtbaar werden. Gevolgd door een ontmoeting met producent Ron Delsener. Hij is de beroemde baas van Live Nation en heeft met grote sterren gewerkt.

Samen zingen

Maar het hoogtepunt in het programma is wederom het moment waarop Nick en Simon samen een nummer van hun idolen zingen. Boven op een dak in New York spelen ze El Condor Pasa met de muzikanten die dit nummer destijds ook met Simon & Garfunkel speelden. Kippenvel!