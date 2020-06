Nick, Simon & Kees ontroeren kijkers met interviews in bejaardentehuis

Ook in de nieuwste aflevering van Nick, Simon & Kees: Homeward Bound weten de mannen de kijkers weer te raken. Ze komen in het bejaardentehuis terecht, waar Simon & Garfunkel ooit de basis legde voor een nummer.

Het Volendamse zangduo Nick & Simon maken samen met goede vriend Kees Tol een documentaire over hun idolen Simon & Garfunkel.

Bookends

Op het album Bookends beschrijven Simon & Garfunkel de levensloop van een mens: van geboorte tot overlijden. En een van die nummers gaat over bejaarden. Het duo is daarvoor bij een bejaardentehuis langsgegaan om gesprekken met de bejaarden op te nemen. Daar komt uiteindelijk het nummer Voices of old people uit. Het duo wil het nummer met de huidige bewoners namaken. Ze interviewen de bewoners en daar komen ontroerende gesprekken uit voort.