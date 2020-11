Kijkers geraakt door aangrijpende Nicky Verstappen-documentaire

Zondag werd het eerste deel van de omstreden documentaire over de zaak Nicky Verstappen uitgezonden. Een aangrijpend uur televisie, wat de kijker niet in de koude kleren ging zitten. Op Twitter wordt er dan ook honderduit over gepraat.

“Ik ben er helemaal stil van”, reageert een kijker.

Advertentie

Omstreden documentaire

Het was nog even afwachten of de documentaire De zaak Nicky Verstappen: achter de schermen bij het politieonderzoek van filmmaker Ewout Genemans (35) daadwerkelijk uitgezonden zou worden. Jos B, de verdachte die vorige week werd veroordeeld in deze zaak, probeerde via een kort geding te voorkomen dat de documentaire op televisie verscheen. Dit proces verloor hij, waardoor Ewouts documentaire alsnog groen licht kreeg.