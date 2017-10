Nico (62) uit ‘Heel Holland Bakt’ niet langer werkzoekend

In de uitzendingen van Heel Holland Bakt stond er onder het naamblokje van de 62-jarige Nico van Diepen steevast ‘werkzoekend’ als beroep. Afgelopen zondag vloog Nico uit het programma, maar dat betekent niet dat hij nu werkloos thuis op de bank zit. Integendeel!

Nico vertelt tegen het AD dat hij inmiddels weer aan het werk is. En hij heeft niet 1, maar 2 nieuwe banen! “Ik doe de ICT op een basisschool, en op een vmbo-school assisteer ik bij lessen koken en bakken. Heel Holland Bakt heeft me veel respect van de leerlingen opgeleverd.’’

Tijd genoeg

Het feit dat Nico een paar maanden geleden nog werkzoekend was, gaf hem juist het duwtje om zich op te geven voor Heel Holland Bakt. “Het was een van de redenen dat ik besloot mee te doen: ik had tijd genoeg.’’

Verkeerd recept

Helaas moeten we Nico vanaf nu missen in ons favoriete bakprogramma. Hij moest zondag de show verlaten omdat zijn spektakelstuk met noga mislukte. De nougatine bleef aan de kiezen van Janny plakken. Nico weet precies waar het mis is gegaan: “Ik heb een verkeerd recept gebruikt”, zo analyseerde Nico zelf zijn aftocht. ,,Bij mij zat er water bij de nougatine. Daardoor werd het bouwwerk te zacht. Het zakte langzaam weg. Er was geen redden meer aan.’’

Bron: AD. Beeld: Omroep Max