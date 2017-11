Nicole (21) moest toekijken hoe haar baby werd bedreigd met een mes

Nicole McGrillen (21) uit Belfast schrok donderdagnacht wakker van rare geluiden in haar huis. Samen met haar vriend Philip ging ze op onderzoek uit, waarna ze plotseling ineens oog in oog stonden met twee inbrekers. Wat er vervolgens gebeurde is de nachtmerrie van elke ouder.

Eén van de mannen haalde een mes tevoorschijn, pakte het zes maanden oude zoontje van het stel uit bed, en zette het mes op zijn keel.

Smeekbedes

Nicole en Philip smeekten de daders om hun zoontje geen pijn te doen en los te laten, maar de man weigerde. Terwijl één van de mannen de baby vasthield, ging de ander op zoek naar kostbare spullen in het huis. Nadat de man een laptop, smartphones, een handtas en kerstcadeautjes had verzameld, kreeg het koppel hun baby terug, waarna de inbrekers de benen namen.

‘’Beangstigend’’

Hoewel Nicole en Philip veel waardevolle spullen zijn kwijtgeraakt, zijn ze dolblij dat hun zoontje niks is overkomen. ‘’Het was zo beangstigend,’’ zegt Nicole. ‘’Ik heb moeten smeken voor het leven van onze zoon. Welke rotzakken zetten nu een mes tegen de keel van een zes maanden oude baby?!’’

Politieonderzoek

De politie heeft intussen bevestigd dat ze een onderzoek hebben opgestart. “We hebben rond 2.10 uur ’s nachts een oproep gekregen over een inbraak”, vertelt een woordvoerder. “Twee mannen waren een huis binnengedrongen en hadden zich bewapend met messen uit de keuken. Even later kon de politie twee mannen, die aan de beschrijving voldeden, tegenhouden in een verdacht voertuig.” De daders zijn 25 en 30 jaar oud. Ze zitten momenteel in de gevangenis en worden beschuldigd van inbraak met geweld.

Bron: Dailymail. Beeld: Facebook