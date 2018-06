Nicole Kidman zegt het geheim tot eeuwigdurend huwelijksgeluk te hebben gevonden en het is een stuk, stúk simpeler dan je denkt. Het enige wat zij en haar nooit doen, is…

Elkaar berichten sturen.

Dat is het. Als Nicole en haar man Keith, met wie ze al twaalf jaar getrouwd is, met elkaar communiceren doen ze dat nooit via sms of whatsapp. Volgens de beroemde actrice hebben ze elkaar gedurende hun twaalf jaar durende huwelijk nog nóóit een berichtje gestuurd.

“We bellen”, zegt Nicole daarover in een interview met Parade. Keith en zij mogen dan de hele dag door contact hebben, geschreven is dat nooit. “We doen niet aan sms’en, want ik heb het gevoel dat berichten verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Dat wil ik niet laten gebeuren tussen mij en mijn geliefde.”

Kinderen

Ahw. Hoe lief. Nicole en Keith hebben twee kinderen: Sunday Rose (9) en de Faith Margaret (6). Met haar ex-man Tom Cruise adopteerde Kidman twee kinderen, Isabella en Connor. Misschien whatsappte en smste ze wel met de Mission Impossible-ster, want het paar scheidde na tien jaar.

Applaus voor Keith en Nicole (ja, dit zijn echt haar handen!).



Bron: nu.nl, Parade. Beeld: Brunopress