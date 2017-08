De Schotse Pearl Williams (79) wist niet wat haar overkwam toen ze geld van haar spaarrekening wilde halen.

Het geld was er niet meer. Haar hele leven lang hadden zij en haar man hard gewerkt om uiteindelijk op hun oude dag ongeveer 25.000 euro gespaard te hebben. Alles was op en ze wist niet hoe dat kon.

Gat in de hand

Toen ze samen met de bank ging achterhalen wat er gebeurd was met het geld kwamen ze er al gauw achter dat haar kleindochter Nicole (26) ermee te maken heeft. De jonge vrouw had namelijk de gegevens van haar oma achterhaald en zo kon ze ongemerkt bij het geld komen. Dit had ze vervolgens uitgegeven aan allerlei luxeproducten, zoals een jacuzzi en een drone.

Bekennen

Pearl wist niet wat haar overkwam en was ontzettend verdrietig, vooral omdat ze zo’n goede band had met haar kleindochter. Ze kon op maar 1 manier haar geld terugkrijgen: ze moest Nicole bij de politie aangeven. En dat deed ze. Nicole pleitte schuldig in de rechtszaal – wat haar straf is, is niet bekend. Pearl heeft inmiddels al haar geld terug, maar ze heeft het vanwege het familiedrama hieromheen erg zwaar, zo laten bronnen weten.

Fraudster Nicole Speirs stole thousands from her grandmother’s life savings, via @nzherald https://t.co/5q6xVvZhyI — richard kostraby (@mottlecah) 22 augustus 2017

