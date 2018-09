Zó zag Nicolette Kluijver eruit toen ze nog een tiener was

We kennen Nicolette Kluijver (33) natuurlijk als presentatrice van onder andere RTL Boulevard en Expeditie Robinson, maar voordat ze bekend werd op televisie was ze werkzaam als model. Vandaag deelt Nicolette een schattige modellenfoto uit de oude doos.

“Elitemodels”, schrijft ze bij de modellenfoto van haar van vroeger. Dat was het modellenbureau waar ze rond het jaar 2000 een contract tekende. Buiten de make-up en haar haarkleur om is Nicolette eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd. Ze heeft zich uitgeleefd op haar wenkbrauwen, wangen en rond haar ogen, maar toch is het onmiskenbaar Nicolette. Heel schattig!

Eyebrows on fleek

Haar fans moeten ook vooral lachen om haar ‘blauwe’ wenkbrauwen. “Mooie stoere foto. Maar blauwe wenkbrauwen, hoe ze dat toen hebben bedacht…” en “Heftig make-uppie”, klinkt het onder het plaatje van Nicolette op Instagram. Maar over het algemeen vinden haar volgers het een prachtige foto.

Dit bericht bekijken op Instagram #elitemodels #tbt 🐣 Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 25 Sep 2018 om 11:59 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP.