Nicolette Kluijver deelt prachtig modellenkiekje uit de oude doos

We kennen Nicolette Kluijver natuurlijk vooral als presentatrice van programma’s zoals ‘Spuiten en Slikken’ en ‘Expeditie Robinson’, maar wat veel mensen niet weten, is dat Nicolette vanaf haar 17de jarenlang de wereld over heeft gereisd als model.

Dat ze nog steeds met een fijn gevoel terugkijkt op deze periode, blijkt wel uit een kiekje dat zij vandaag op haar Instagram deelde.

Complimentjes van volgers

Op de foto zien we een jonge Nicolette poseren voor een prachtige zwart-wit foto voor het modellenbureau Elite. “Piepjong #elitemodels”, zo schrijft ze bij het kiekje. De volgers van Nicolette zijn erg onder de indruk van de foto en reageren massaal onder de post. “Mooie foto van een geweldige vrouw,” zo reageert iemand. “Niks veranderd sinds al die tijd,” reageert weer een ander.

Dit bericht bekijken op Instagram Piepjong 🐥 #elitemodels Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 29 Feb 2020 om 3:22 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress