Nicolette Kluijver plaatst pijnlijke foto en haar fans schrikken zich rot

Even geen plaatjes vol bloemen en regenbogen: presentatrice Nicolette Kluijver is heel open geweest op social media.

Ze plaatste een foto van zichzelf al liggend op de bank. Te zien is dat ze een harde smak heeft gemaakt.

Fietsen

Op haar been heeft ze een behoorlijke blauwe plek zitten. “Ik ben vandaag heel heel hard gevallen”, zegt ze bij haar foto. Daarnaast laat ze weten dat ‘het licht even uitging’ en dat ze ‘vroeg naar bed gaat’. Waar ze precies is gevallen, is niet bekend. Het lijkt erop dat het mis is gegaan tijdens het wielrennen. Eerder plaatste ze daar ook een foto van op social media. Wij wensen haar veel sterkte. Want au, wat zal die plek pijn doen.

En eerder op de dag:

🚴🏽♂️ #putthefunbetweenyourlegs Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 21 Jan 2018 om 7:04 (PST)

Bron & Beeld: Instagram