Nicolette Kluijver deelt openhartig bericht over gepest zoontje

Als ouder is het vreselijk om te merken dat je kind wordt gepest. Nicolette Kluijver zit momenteel in zo’n situatie en deelt haar zorgen op Instagram.

Angst voor pesters

De foto van haar kinderen die ondersteboven aan de barre hangen lijkt zo vrolijk, maar de boodschap erbij is raak. “Ik vind het zo erg dat mijn zoontje vandaag niet naar ballet durft omdat ze hem dan pesten”, begint ze haar bericht.

Als je maar gelukkig bent

Ze heeft dan ook een belangrijke boodschap voor alle vaders en moeders. “Lieve ouders: vertel je kind vanavond voor het slapengaan dat wat je doet of wie je bent niets uitmaakt, als je maar gelukkig bent!” besluit ze haar verhaal.

Stoere gast

Onder haar bericht staat het vol met reacties van bekende en onbekende Nederlanders die Nicolette’s zoontje Jesse maar wát stoer vinden. “Ik vind hem nu al de coolste en stoerste gast die er is”, reageert Jim Bakkum. Kim Kötter valt hem bij: “Hij is juist cool! Moeten we een jongensklasje maken? Dan zet ik Muck er ook op!”

Kwetsbaarheid omarmen

Lucy Woesthoff heeft dezelfde situatie meegemaakt en deelt haar zorgen: “Onze jongste zoon zat ook op ballet en vond het geweldig, maar stopte nadat andere jongens in zijn klas hem erover plaagden”, schrijft ze. “Ik praat er veel over met mijn jongens. Moedig ze aan hun kwetsbaarheden te omarmen, te huilen als ze daar zin in hebben en hun hart te volgen en net zo belangrijk om respect en compassie te hebben voor anderen. Ik hoop dat het hen inspireert. Hopelijk wil je zoon opnieuw gaan”, besluit ze.

