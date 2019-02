Nicolette Kluijver deelt veelbetekenende gezinsfoto: 'Trots op ons'

Het is geen geheim meer dat Nicolette Kluijver en haar man Joost huwelijksproblemen hebben. Toch zijn ze nu samen op vakantie en daar deelt de presentatrice zoete kiekjes van.

Ook omschrijft ze hoe ze hun 3 kinderen niet opzadelen met de relatiecrisis van papa en mama.

Superpapa

“Onze kindjes hebben geen boodschap aan onze problemen”, schrijft Nicolette bij een foto waarop ze met Joost en hun tweeling in de camera lacht in de Oostenrijkse sneeuw. “Zo trots dat we zo op vakantie kunnen.” Ook noemt ze Joost een ‘superpapa’.

Altijd vriendjes blijven

Nicolette maakte in februari bekend dat haar huwelijk na zeven jaar over was. “We zullen altijd vriendjes blijven”, liet ze in een Instagram-post weten. Kort daarna verwijderde ze die alweer. Haar management maakte duidelijk dat de liefde voor elkaar en de wil om te knokken voor het gezin er nog steeds is. Hoe het nu precies tussen de twee gaat, is niet duidelijk. Ze proberen hun problemen privé – zoals het hoort, natuurlijk – op te lossen. Maar het geluk spat toch wel van deze foto af. Of ze hier nou nog gelukkig getrouwd of ‘beste vriendjes’ zijn.

Bron: Instagram Nicolette Kluijver. Beeld: ANP