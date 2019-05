Nicolette Kluijver deelt hilarisch filmpje van een 'ongelukje' van haar dochter

Nicolette Kluijver werd door de school van haar dochter Ana-Sofia gebeld vanwege een creatief ongelukje. Op Instagram deelt ze het resultaat.

“School belt: Ana Sofia heeft een “ongelukje” gehad! Creatief… dat wel! Volgende keer een papiertje gebruiken please!”, schrijft de presentatrice bij het filmpje.

Advertentie

Regenbooghaar

In de video vraagt Nicolette aan haar dochter wat er nu precies is gebeurd. Ana-Sofia probeert uit te leggen waarom haar blonde haartjes onder de blauwe, roze en gele verf zit, maar veel duidelijker wordt het. Laten we het op een ‘ongelukje’ houden.

“Kom we gaan het eruit wassen. Volgende keer kleuren op een papiertje, goed?”, vraagt Nicolette. “Oké”, antwoordt Ana-Sofia.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP